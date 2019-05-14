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Общество

ГРС вновь закупает бланки. Теперь для аттестатов и дипломов

Государственная регистрационная служба объявила тендер на закупку услуг по изготовлению и персонификации документов об образовании для Министерства образования и науки Кыргызстана. Об этом сообщил портал госзакупок.

На бланки для аттестатов заложили 5 миллионов сомов, на бланки для дипломов — 14,8 миллиона сомов.

В условиях указано, что Закон «О государственных закупках» не регулирует государственные закупки, связанные с изготовлением и персонификацией специальных бланков. Порядок таких закупок определяет правительство.

Специальные государственные бланки изготавливает ГП или иные юридические лица с госдолей не менее 51 процента, за исключением бланков национальных паспортов Кыргызстана и водительских удостоверений.

При закупке бланков биометрических загранпаспортов разразился скандал. Решением суда арестованы и водворены в СИЗО ГКНБ директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его, как и Таланта Абдуллаева, уже отпустили под домашний арест.

Всем троим предъявили обвинение в коррупции.
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