Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки, спектакли

30 апреля — 25 мая. Выставка «Десять остановок на Шелковом пути»

На выставке представлены работы десяти мастеров изобразительного искусства, зарисовавших современные места Великого шелкового пути, по которому когда-то с востока на запад и обратно ходили древние караваны, груженные разнообразными товарами.

«Галерея-М».

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Деги и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 марта — 1 июня. Выставка «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

14 мая. Лекция «Таинство кыргызского языка»

Что таит наш язык, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

14 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

15 мая. Презентация «Как поступить в топовые вузы Великобритании?»

К поступлению в Оксфорд и Кэмбридж нужно готовиться уже со школы. Поэтому приглашаются ученики 8-9-х классов и их родители.

OlolohausErkindik, 19.00.



16 мая. Спектакль «Ыр. Песнь Чингизу»

Это перформанс по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Приходите заранее или без опозданий, режиссер очень строг и пунктуален.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

16 мая. Киновечер

На этот раз киновечер будет посвящен фильмам о роботах. Гостей ожидают приятные сюрпризы и интерактивы. Атмосферу дополнят яркие актеры и тематические фотозоны. Регистрация по телефону 0777695560.

Burger House, 19.00.

16 мая. Первая PR-стрелка

В программе командный квиз, арт-баттл, авторские вопросы от международных коллег, аудиотест с сюрпризом и многое другое. Регистрация по ссылке.

Positano Ristorante, 18.30.

16 мая. Кинопремьеры

«Покемон. Детектив Пикачу» (фантастика). История начинается с таинственного исчезновения частного детектива Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого.

«Джон Уик-3» (боевик). Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову назначена цена $14 миллионов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

«Капитан семи морей» (мультфильм). Капитан Шарки, может, и маленького роста, но он твердо верит, что он самый грозный пират семи морей. Он и его корабль готовы отправиться в свое первое плавание, и все, что нужно Шарки, — компас и настоящая команда.

16-17 мая. Сказка «Любопытный слоненок»

Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Бишкекский городской драмтеатр имени А.Умуралиева, 14.00.

16 мая. Театрализованное представление «Красный Диор» (Москва)

Впервые в Бишкеке состоится театрализованное представление «Красный Диор», созданное на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева, с участием российских моделей. В столицу приедет и сам кутюрье. Подробнее

Ресторан Frunze, 19.00.

17 мая. Трагифарс «Люди мира сего»

Если вы, как и многие тысячи, а может, и миллионы людей мира сего, до сих пор проживаете в съемном жилье и вам далеко не безразлично стать обладателем заветных квадратных метров собственного «угла», вам непременно стоит прийти на новый спектакль. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

17 мая. Кинопросмотр

На этот раз представят фильмы мастерской Артыка Суюндукова. Тщательно отобранные короткометражки отечественных режиссеров. Кинопоказ — это возможность ознакомиться с авторскими фильмами из числа учебных фильмов факультета коммуникации Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Laboratoria Ci, 19.00.

17 мая. Выступление группы Alambic (Франция)

Группа Alambic — это шестеро парней, играющих регги, блюз, ска и французский шансон, смешанный с кубинскими мотивами.

SomeWhere Bistro, 20.00.