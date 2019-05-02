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Общество

Легенда мировой моды Вячеслав Зайцев покажет свои самые яркие работы в Бишкеке

Впервые в Бишкеке 16 мая в ресторане Frunze состоится театрализованное представление «Красный Диор», созданное на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева, с участием российских моделей.

«Красный Диор» — так называли в советское время великого кутурье Вячеслава Зайцева в западной прессе. Сегодня он «динозавр моды», заслуженный деятель и мэтр.

Вячеслав Зайцев — законодатель моды с мировым именем, для которого мода — это настоящее искусство. Каждая его коллекция — это серия тщательно продуманных и высокохудожественных образов. Кроме того, маэстро является также и прекрасным знатоком многих других видов искусства.

В Кыргызстан модельер приезжает по приглашению академика Евразийской телеакадемии Ассоль Молдокматовой. 

Программа «Красный Диор» сочетает в себе музыку, пластику, актерское мастерство и, конечно же, высокую моду мирового значения. Вячеслав Зайцев привезет коллекции, выполненные в восточном стиле. Несколько нарядов выставят на продажу.

Помимо представления, гостей ждут фуршет и напитки от команды ресторана.

Открытие экспозиции, фотогалереи, завтрак с кутюрье — в 11.00, показ — в 19.00.

Справки по телефонам: 0772777999, 0551664466, 0555420004 (доставка билетов).

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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