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Общество

Кыргызстанцев ждут длинные майские выходные

На этой неделе кыргызстанцы отдохнут 4 дня. Постановление правительство приняло в декабре 2018 года.

Нерабочими будут праздничный день 9 мая и 10 мая. На него перенесли выходной с 6 мая. Кыргызстанцы должны были сегодня отдыхать, поскольку 5 мая, День Конституции, выпал на воскресенье.

Работающие по пятидневному графику отдохнут 4 дня. Для руководителей частных фирм постановление носит рекомендательный характер. То есть работодатель сам определяет праздничные и рабочие дни.

Те, кто работает по шестидневному графику, отдохнут три дня. Им придется в субботу, 11 мая, выйти на работу.
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