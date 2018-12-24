Постановление Правительства КР от 24 декабря 2018 года № 604

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

- выходной день 25 февраля 2019 года – на рабочий день 2 января 2019 года;

- выходной день 8 апреля 2019 года – на рабочий день 3 января 2019 года;

- выходной день 2 сентября 2019 года – на рабочий день 4 января 2019 года;

- выходной день 6 мая 2019 года – на рабочий день 10 мая 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

- выходной день 25 февраля 2019 года – на рабочий день 2 января 2019 года;

- выходной день 8 апреля 2019 года – на рабочий день 3 января 2019 года;

- выходной день 2 сентября 2019 года – на рабочий день 4 января 2019 года;

- выходной день 6 мая 2019 года – на рабочий день 10 мая 2019 года.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О переносе выходных дней» от 28 февраля 2018 года № 117 следующие изменения:

- абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу;

- абзац шестой пункта 2 признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.