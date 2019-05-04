Радиационный Кыргызстан. Где находится урановое наследие страны

В Кыргызстане вторую неделю не утихают страсти вокруг проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак. На днях вопрос рассматривали в парламенте. Тогда же вновь всплыла тема уранового наследия Кыргызстана.

Последствия добычи этого металла в Кыргызстане пытаются ликвидировать до сих пор не только сами власти страны, но и международное сообщество.

Сколько в Кыргызстане хвостов

Согласно данным Министерства чрезвычайных ситуаций, на территории Кыргызстана расположено 92 хвостохранилища и горных отвала. В том числе в ведении МЧС КР находятся 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов с общим объемом отходов 11,9 миллиона кубометров.

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В стране есть 28 радиоактивных хвостохранилищ объемом 4,3 миллиона кубометров, 5 — токсичных объемом 5,7 миллиона кубометров, 25 — радиоактивных горных отвалов объемом 1,9 миллиона кубометров. Остальные объекты состоят на балансе хозяйствующих субъектов.

«Хвостохранилища закрывали с 1966 по 1973 год. Многие объекты размещены в пределах населенных пунктов, в бассейнах трансграничных рек. При проектировании и заложении хвостохранилищ в советское время не были учтены долгосрочные мероприятия по защите от действий природных процессов. В настоящее время при изменении погодных условий и антропогенных воздействий на хвостохранилища проводятся аварийно-восстановительные работы и дополнительные обследования», — сообщали ранее в МЧС.

Самые опасные объекты

Хвостохранилища разбросаны практически по всему Кыргызстану. Но большая часть, в том числе и самые опасные объекты, — на юге страны. На сегодня в стране есть пять наиболее сложных объектов бывшего уранового наследия, где хранится большая часть отработанной урановой руды.

К числу основных объектов добычи и переработки радиоактивных руд в Кыргызстане относятся предприятия бывшего Ленинабадского горно-химического комбината, Кара-Балтинского горнорудного комбината (КГРК) и Кыргызского горно-металлургического комбината.

Самая богатая на урановое наследие — Джалал-Абадская область.

Так, 23 хвостохранилища и 13 горных отвалов расположены в городе Майлуу-Суу с 3,1 миллиона кубометров радиоактивных отходов.Три хвостохранилища находятся селе Сумсар с 4,1 кубометра токсичных отходов. Восемь отвалов в селе Шекафтар содержат 0,7 миллиона кубометров отходов.

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В селе Советском Баткенской области расположены два хвостохранилища объемом 1,6 миллиона кубометров. В поселке Каджи-Сай Иссык-Кульской области одно хвостохранилище объемом 0,4 миллиона кубометров, четыре хвостохранилища и четыре рудных и горных отвала находятся в селе Мин-Куш Нарынской области. Там захоронены 2 миллиона кубометров радиоактивных отходов.

Кроме того, есть два крупных хвостохранилища, которые считаются действующими, — в городе Кара-Балте и селе Ак-Тюз.

По некоторым данным, общий объем размещенных на хвостохранилищах Кара-Балтинского горнорудного комбината радиоактивных отходов составляет около 37 миллионов кубических метров, а проектная мощность хвостохранилища почти в два раза больше — 63,5 миллиона кубических метров.

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Урановый могильник в Кара-Балте относится к пятерке самых крупных в республике. Объекты Кара-Балтинского горнорудного комбината присутствуют в стратегическом мастер-плане по рекультивации площадок уранового наследия в Центральной Азии.

Ак-Тюзские хвостохранилища находятся в Кеминском районе Чуйской области. С 1942 года здесь добывали и перерабатывали руду, содержащую свинец, цинк и редкоземельные элементы. Переработанная руда на этом участке имеет радиоактивные элементы из минералов, содержащих торий (турнерит, торит, цирконий и другие). По подсчетам специалистов, вблизи поселка Ак-Тюз расположены четыре хвостохранилища с общим объемом около 2,3 миллиона кубометров и три отвала с пустой горной породой.

Угроза всей Ферганской долине

Последствия разработки урана ощущает не только Кыргызстан, но и его соседи. Так, например, хвостохранилища Майлуу-Суу расположены в оползнеопасной зоне. В случае природных катаклизмов их может размыть, и токсичные вещества попадут в реку.

В результате достанется Ферганской долине, где живут 14 миллионов человек.

Хвостохранилища в Ак-Тюзе несут постоянную угрозу. Так уже было: в 1964 году сошедший сель смыл в реку большую часть одного из захоронений — радиоактивные вещества река Чу унесла в Казахстан. Специалисты МЧС говорят, что после каждого дождя в текущую здесь реку попадают радиоактивные вещества.

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Хвостохранилище Туюк-Суу находится рядом с поселком Мин-Куш — в самой середине Кыргызстана. Из-за того, что конструкции хранилища не ремонтировались с 60-х годов прошлого века, вода, вытекающая прямо из-под хвостохранилища, попадает в реку Туюк-Суу — а она протекает через поселок. В МЧС говорят, что вода в ручье загрязнена в 100 раз сильнее нормы.

Похожая ситуация и с остальными крупными хвостохранилищами. Если их не рекультивировать, то при оползнях, селях и других природных явлениях опасные металлы могут попасть в воду. Ущерб экологии будет просто колоссальным.

За чей счет рекультивация

Правительство Кыргызстана понимает всю опасность уранового наследия страны. Но собственных средств, чтобы решить проблему, у нас просто нет. Остается единственный вариант — просить помощи международного сообщества. Причем именно Кыргызстан активно продвигает тему на мировой арене.

С подачи Кыргызстана в 2013 году принята резолюция ООН о роли международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии.

В 2017-м резолюции обновили. Доноры вновь обратили внимание на необходимость неотложных мер по рекультивации хвостохранилищ.

«Реабилитацию и рекультивацию хвостохранилищ мы ведем только за счет средств международных доноров», — заявил на заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

На содержание хвостохранилищ потратили 94 миллиона сомов бюджетных средств. Планируемые расходы — 134 миллиона сомов.

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«Раньше из бюджета каждый год выделяли 3 миллиона сомов на содержание 58 хвостохранилищ, которые находятся в ведении МЧС. Потом сумму увеличили до 8 миллионов сомов. Сегодня из бюджета выделяется 13-15 миллионов на содержание в исправном состоянии защитных сооружений. Сами понимаете, что этого мало», — отметил Кубатбек Боронов.

Он добавил, что в 2004-2012 годах в стране реализовали крупный проект по рекультивации хвостохранилищ в Майлуу-Суу. Сумма вложений составила $12 миллионов.

Различные финансовые институты ежегодно выделяют по $1-2 миллиона на проекты по реабилитации хвостов.

«Самый крупный проект на сегодня — выделение 2 миллиардов сомов на перенос четырех хвостохранилищ в Мин-Куше в одно. Проект завершится до 2023 года. Завершается проект по реабилитации Каджи-Сая. В 2016-м совместно с ЕС мы создали трастовый счет для реабилитации хвостохранилищ в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. На сегодня на счету около 40 миллионов евро. Из них 14 миллионов евро с этого года ЕС совместно с ЕБРР будут выделять Кыргызстану. Кроме того, идет подготовка ТЭО и других экспертиз по линии ЕБРР по рекультивации хвостохранилищ в Майлуу-Суу, Шекафтаре и Суусамыре», — рассказал Кубатбек Боронов.

В 2013-м в СНГ начата реализация межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» на 2013-2023 годы. В рамках нее предусматривается рекультивация хвостохранилищ населенных пунктов Мин-Куш и Каджи-Сай в Кыргызстане. Работы на объектах ведет российская корпорация «Росатом».

На последней донорской конференции по рекультивации урановых объектов в Центральной Азии в ноябре 2018 года ЕС выделил дополнительно 10 миллионов евро. Эти средства дополняют 16 миллионов евро, предоставленные Евросоюзом ранее.

«Начало первых работ по рекультивации ожидается в конце 2019-го при условии оперативного согласования всех вопросов с кыргызской стороной. В то же время общую стоимость работ на семи выбранных объектах в регионе оценивают в 85 миллионов евро, из которых 50 миллионов евро еще не нашли. Поэтому чрезвычайно важно продолжать совместную работу с потенциальными донорами, включая страны Центральной Азии, по разъяснению всех рисков для экологии и безопасности для привлечения недостающих средств», — подчеркнул специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан.