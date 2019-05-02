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Общество

Хвостохранилища в Кыргызстане рекультивируют за счет средств доноров

«Реабилитацию и рекультивацию хвостохранилищ мы ведем только за счет средств международных доноров», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

На содержание хвостохранилищ потратили 94 миллиона сомов бюджетных средств. Планируемые расходы — 134 миллиона сомов.

«Раньше из бюджета каждый год выделяли 3 миллиона сомов на содержание 58 хвостохранилищ, которые находятся в ведении МЧС. Потом сумму увеличили до 8 миллионов сомов. Сегодня из бюджета выделяется 13-15 миллионов на содержание в исправном состоянии защитных сооружений. Сами понимаете, что этого мало», — отметил Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в 2004-2012 годах в стране реализовали крупный проект по рекультивации хвостохранилищ в Майлуу-Суу. Сумма вложений составила $12 миллионов.

Различные финансовые институты ежегодно выделяют по $1-2 миллиона на проекты по реабилитации хвостов.

«Самый крупный проект на сегодня — это выделение 2 миллиардов сомов на перенос четырех хвостохранилищ в Мин-Куше в одно. Проект завершится до 2023 года. Завершается проект по реабилитации Каджи-Сая. В 2016-м совместно с ЕС мы создали трастовый счет для реабилитации хвостохранилищ в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. На сегодня на счету около 40 миллионов евро. Из них 14 миллионов евро с этого года ЕС совместно с ЕБРР будут выделять Кыргызстану. Кроме того, идет подготовка ТЭО и других экспертиз по линии ЕБРР по рекультивации хвостохранилищ в Майлуу-Суу, Шекафтаре и Суусамыре», — рассказал Кубатбек Боронов.
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