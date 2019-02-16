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Власть

Рекультивация хвостохранилищ в Каджи-Сае практически завершена

Подрядчик завершил рекультивационные работы на хвостохранилище в поселке Каджи-Сай и ведет работы по сдаче объекта. Об этом стало известно на встрече первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова с представителями корпорации «Росатом».

Кубатбек Боронов встретился с представителями Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для обсуждения вопросов реализации второго этапа межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

«Надеюсь, что проделанная работа обеспечит радиационную безопасность на территории поселка. Тем самым улучшится привлекательность данной местности с туристической точки зрения и повысится социальный уровень жителей Каджи-Сая», — подчеркнул он.

Напомним, что в СНГ в 2013-м начата реализация межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» на 2013-2023 годы. В рамках нее предусматривается рекультивация хвостохранилищ населенных пунктов Мин-Куш и Каджи-Сай в Кыргызстане.

В поселке Мин-Куш ведется подготовка (строительство временных зданий и сооружений, технологической дороги) для проведения строительно-монтажных работ по рекультивации.
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