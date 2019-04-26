Митинг против добычи урана. В Кыргызстане 92 хвостохранилища, нам их мало?

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг против добычи урана. Глава Ассоциации производителей Бакыт Дегенбаев заявил, что в Кыргызстане должны заниматься любым производством, кроме урана.

«Мы не просим многого. Мы просим лишь соблюдать закон. В законе четко указано: в биосферной зоне «Иссык-Куль» запрещено проводить горнодобывающую деятельность, а тем более заниматься добычей радиоактивных полезных ископаемых. Мы обращаемся к правительству: не трогайте уран, занимайтесь сельским хозяйством, развивайте туризм. В республике 92 хвостохранилища, которые не могут рекультивировать. Каждый год делегации ездят по разным странам и просят гранты на их рекультивацию. Мало нам 92 хвостохранилищ, мы хотим к ним добавить еще парочку. Оставьте природу в покое», — сказал он.

Бакыт Дегенбаев отметил, что премьер-министр и президент должны выступить гарантом соблюдения Конституции и законов.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в стране до изменения обстановки.