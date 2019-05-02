Мама мальчика, которого протащили за машиной, встретилась с ребенком

Мама девятилетнего мальчика Ж.К., которого протащили за машиной, встретилась с ребенком. Об этом 24.kg сообщила председатель ОФ «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, мама ребенка пока не может дать интервью СМИ.

«Мальчик идет на выздоровление, его состояние улучшается. Ребенок очень обрадовался встрече с мамой. Известно, что родительница оставила его на короткий срок родственникам. Ранее женщина работала учителем английского языка. Она планировала забрать сына с собой в Россию, но по определенным причинам сразу этого сделать не смогла. Теперь она сожалеет об этом», — рассказала Назгуль Турдубекова.

Напомним, что в Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника Ж.К. к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде.