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Происшествия

Мужчину, привязавшего ребенка к машине, отпустили под подписку о невыезде

Мужчину, который привязал племянника к машине и протащил по земле, выпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

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По данным милиции, решение об освобождении мужчины принял Первомайский суд столицы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 27 апреля примерно в 8.00 в милицию поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Алтын Казык» мужчина избивает ребенка.

«Девятилетнего мальчика Ж.К. избил его 32-летний родственник Б.С. Он привязал ребенка веревкой к автомашине BMW и протащил несколько метров. Мальчика доставили в больницу. Родственник задержан. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — отметили в ГУВД.
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