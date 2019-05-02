Издевательство над ребенком. Прокуратура обжаловала меру пресечения мужчине

Прокуратура Первомайского района Бишкека обжаловала меру пресечения мужчине, протащившему по земле девятилетнего ребенка. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Надзорный орган считает необоснованной и незаконной подписку о невыезде.

«Решение суда о мере пресечения обжаловали в Бишкекском городском суде. Однако в вышестоящей инстанции дело еще не рассмотрели», — сказали в надзорном органе.

Напомним, что в Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника Ж.К. к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде.