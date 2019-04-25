Добыча урана на Иссык-Куле. Экспертное мнение о проекте

В Кыргызстане грянул очередной скандал. На этот раз широкую общественность возмутил проект по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Возмущение было настолько сильным, что премьер-министр вынужден был распорядиться о полной приостановке работ на месторождении. Однако Мухаммедкалый Абылгазиев окончательного решения не принял.

Редакция 24.kg внимательно изучила мнения независимых экологов и географов о проекте. Все они выступают категорически против добычи урана в биосферной зоне.

Иссык-Куль — биосферная территория

«Начинать разработку урана на биосферной особо охраняемой территории Иссык-Куля — это нонсенс и полное противоречие принятой Национальной стратегии устойчивого развития КР до 2040 года», — уверена кандидат медицинских наук Калия Молдогазиева.

На сегодня границы биосферной территории Иссык-Куля находятся под эгидой ЮНЕСКО и полностью совпадают с границами административной территории Иссык-Кульской области.

Согласно закону о биосферных территориях, они имеют статус особо охраняемых территорий на национальном уровне. Для них устанавливается особый режим охраны и использования.

«Разумеется, разработка урановых месторождений приведет к опасным последствиям. Австралия, Россия, Казахстан и другие страны имеют крупные запасы урановых руд. В Кыргызстане были открыты несколько месторождений полезных ископаемых, в том числе в Иссык-Кульской области. Но это было до создания биосферной территории «Иссык-Куль», на которой запрещается разработка месторождений любых полезных ископаемых», — напоминает кандидат географических наук Толкунбек Асыкулов.

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Его поддерживает и известный эколог Эмиль Шукуров. Он уверен, что главу правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева убедили в необходимости создания комиссии на урановом месторождении. Но она лишь решит, можно нарушить закон о биосферных территориях или нет.

«Однако страшно то, что речь идет не просто о горнорудном предприятии, а о добыче урана. Это нонсенс, когда говорят, что добыча может быть безопасной. Опасность таит не только добыча, но и перевозка руды в другую местность», — заявил журналистам эколог.

Чем опасен уран

Уран — слаборадиоактивный элемент. Он не имеет стабильных изотопов. Уран — очень тяжелый серебристо-белый глянцевитый металл. В чистом виде он немного мягче стали, ковкий, гибкий, обладает небольшими парамагнитными свойствами.

Уран и его соединения токсичны. Особенно опасны аэрозоли урана и его соединений. Калия Молдогазиева

Какова же норма безопасности радиационного уровня? Стоит помнить, что естественный радиационный фон везде свой. Он зависит от высоты территории над уровнем моря и геологического строения каждого конкретного района.

Безопасным считается уровень радиации до величины приблизительно 0.5 микрозиверта в час (до 50 микрорентген в час).

Представители межведомственной рабочей группы начали замерять уровень радиации в районе уранового месторождения Таш-Булак еще в прошлом году. Так, в декабре 2018-го проведены замеры естественного радиационного фона на местности площадью более 200 гектаров . Замеры велись как на лицензионной площади, так и на прилегающей территории, а также вдоль ЛЭП Датка — Кемин, вдоль автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (перевал Кувакы).

Результаты замеров естественного радиационного фона показали местами высокий естественный фоновый уровень радиации.

Он наблюдался как на объектах ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» (на складе, отвалах, в руде, загрузочном модуле, геолого-поисковых врезах), так и за пределами. При этом отмечено, что естественный радиационный фон варьирует от 37 до 73 микрорентген в час. Это связано с локальными ураново-торианитовыми россыпями с низкими дозами радиации.

«Мы видим, что есть потенциальная угроза для здоровья проживающего населения и приезжающих туристов. Замечу, что в Кыргызстане уже отмечено высокое содержание урана в различных водных источниках, растениях и тканях сельскохозяйственных животных в районах, расположенных вблизи урановых хвостохранилищ. Установлен факт замедления превращения ретикулоцита в зрелую клетку при накоплении урана в костном мозге. У взрослых жителей Майлуу-Суу отмечается более значительное накопление урана в зубах, чем у их детей и жителей других регионов», — заключила Калия Молдогазиева.

Про туристов можно забыть

Урановое месторождение, о котором сейчас так много говорится, расположено на северной стороне горы Кызыл-Омпол на высоте 1 тысяча 640 — 3 тысяч метров над уровнем моря. Геологические разведывательные работы на этой территории проводились в 1950-1957 годах.

Окруженное кольцом гор маленькое поселение Кок-Мойнок-2, население которого составляет 170 человек, находится в 12 километрах от уранового рудника.

В свою очередь Таш-Булак представляет собой небольшую долинку перед перевалом Кувакы. Через нее пролегает трасса и проходят две линии электропередачи. Рядом железная дорога. А ведь Кок-Мойнок — туристическое место. Сюда уже организованы туристические маршруты. Например, большой популярностью пользуются туры в каньоны Кок-Мойнок.

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«Вместо того чтобы разрабатывать и открывать новые месторождения в Иссык-Кульской области и во избежание крупных конфликтов между различными землепользователями на биосферной территории, в будущем целесообразно отдать предпочтение экологическому туризму», — отмечает Толкунбек Асыкулов.

Эксперт уверен, что увеличение количества качественных туристических фирм, занимающихся экотуризмом, создаст условия для долговременного и устойчивого развития туристической отрасли в регионе. Такие турфирмы должны работать совместно с биосферной территорией, поддерживая мероприятия по охране природы.

Нет урану в Кыргызстане

Несмотря на то что на сегодня работы на месторождении Таш-Булак не ведутся, опасения населения по поводу возможной добычи урана не сняты. Поэтому целый ряд общественных организаций выступил с обращением к президенту, премьер-министру, торага Жогорку Кенеша и общественности.

Гражданские активисты требуют ввести мораторий на добычу урана по всей территории Кыргызстана.

Под обращением уже подписались представители 66 общественных организаций страны. А депутаты парламента тем временем уже вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении полного запрета на добычу урана в республике.

Напомним, премьер-министр между тем еще не решил, что будет с месторождением Таш-Булак. Правительство собирается советоваться по этому вопросу с иностранными экспертами.