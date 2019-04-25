В столичном микрорайоне «Джал» появится еще один сквер

В Бишкеке в микрорайоне «Джал», на пересечении улиц Масалиева и Тыналиева, появится сквер. Бишкекзеленхоз приступил к его разбивке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия разравнивают поверхность для будущих посадок деревьев. Также в сквере разобьют цветники и обустроят газон. В мэрии напомнили, что это второй сквер, который создают в «Джале». Первый разбит в 2018 году.

Всего в планах муниципалитета в 2019 году благоустроить и озеленить 9 скверов и мини-зон отдыха, а также два бульвара.