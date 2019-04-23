Уголовное дело Омурбека Текебаева пересмотрят 3 мая

Уголовное дело лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова пересмотрят 3 мая. Решение приняла сегодня коллегия Верховного суда.

Читайте по теме Алмамбет Шыкмаматов о новых доказательствах невиновности Омурбека Текебаева

Таким образом, судьи удовлетворили ходатайство прокуратуры. Представитель гособвинения заявил, что ему необходимо ознакомиться с 18-ю томами уголовного дела.

Адвокаты выступили против, заявив, что речь идет о пересмотре сроков наказания, а не фабулы.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы.