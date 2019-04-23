В Кыргызстане почти пять тысяч человек стали персональными ассистентами

В Кыргызстане 4 тысячи 937 человек стали персональными ассистентами 5 тысяч 24 детей с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется постоянный уход и надзор. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Персональный ассистент, кроме предоставления социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, также оказывает содействие в реализации индивидуальной программы его реабилитации.

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Напомним, с 1 января 2019 года вступило в силу постановление правительства о персональном ассистенте — новой системе государственной поддержки родителей, которые постоянно ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Размер оплаты составляет 4,9 тысячи сомов в месяц.

Сумму будут ежегодно пересматривать с учетом изменения уровня прожиточного минимума.

Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента приравнен к размеру минимальной потребительской корзины, который в данное время составляет 4,9 тысячи сомов. Общая сумма, предусмотренная в бюджете на 2019 год, — 420 миллионов сомов.