Последний шаг. Как родителям получить средства по уходу за детьми с ОВЗ

В Кыргызстане родителям начнут выплачивать средства по уходу и надзору за детьми с инвалидностью. Постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Документ утвердил положение об организации и предоставлении услуг персонального ассистента, осуществляющего уход за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждающемся в постоянном уходе и надзоре.

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В пресс-службе Министерства труда и социального развития рассказали, кто может получить деньги и куда обращаться с заявлениями.

«Положение создает новый вид социальной услуги «персональный ассистент». Его назначают ребенку с инвалидностью, имеющему заключение медико-социальной экспертной комиссии», — отметили в пресс-службе.

Персональным ассистентом может быть родитель или законный представитель (усыновитель, попечитель, опекун, приемный родитель), так и близкий родственник (бабушка, дедушка, братья и сестры). Его нанимает территориальное подразделение министерства по договору на один год.

Желающий стать ассистентом должен обратиться с заявлением в территориальное управление социального развития по месту фактического проживания.

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«К заявлению необходимо приложить копию медицинской справки об отсутствии у заявителя психических заболеваний, справку с места его жительства, копию паспорта и расчетный счет в банке, копии справки ребенка от медико-социальной экспертной комиссии с указанием «нуждается в постоянном уходе» или «нуждается в постоянном постороннем уходе и надзоре» и индивидуальной программы реабилитации, копию паспорта или свидетельства о рождении», — отметили в ведомстве.

Денежные средства будут выплачивать безналично через банковскую систему или Кыргызпочтасы.

В министерстве добавили, что патент будут брать сотрудники Минтруда согласно договору. «Персональный ассистент может выдать доверенность представителю территориального подразделения на приобретение добровольного патента и страхового полиса», — отметили в ведомстве.

Поскольку это услуга, то ассистент обязан приобретать патент и страховой полис. По расчетам министерства, ассистентам будут начислять 4 тысячи 962 сома. Из них необходимо оплатить 300 сомов за патент и 642 сома за страховой полис. В итоге на руки ассистенты получат 4 тысячи 20 сомов.