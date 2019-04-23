Митинг на Старой площади. К сторонникам Садыра Жапарова примкнул «Ата Мекен»

К сторонникам экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова, митингующим сегодня на Старой площади Бишкека, присоединились сторонники лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Собравшиеся скандируют: «Свободу Текебаеву», «Свободу Жапарову». Организаторы призывают участников двух акций соблюдать порядок и не поддаваться на провокации.

Сегодня коллегия Верховного суда приступила к пересмотру срока лишения свободы Садыра Жапарова в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов КР. Адвокаты намерены добиться закрытия дела ввиду отсутствия состава преступления. Однако заседание перенесено. Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство адвоката экс-депутата парламента Садыра Жапарова о недоверии судье Лепесу Темирбекову. Дело будет рассматривать новый состав судей.

Напомним, что ранее суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013-м. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сегодня также ожидается пересмотр уголовного дела по новым обстоятельствам Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций также признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.