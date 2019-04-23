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Общество

Адвокаты Садыра Жапарова потребовали снять председателя коллегии судей

Адвокаты Садыра Жапарова не доверяют председательствующему на процессе судье Лепесу Темирбекову. Об этом на заседании Верховного суда заявил защитник экс-депутата Токтосун Шарабидинов.

По его словам, Лепес Темирбеков ранее судил Садыра Жапарова и вынес несправедливый приговор.

«Вы не имеете права возглавлять эту коллегию. У вас есть личная заинтересованность. Мы просим отстранить вас. Имя Лепеса Темирбекова я включил в свою книгу как имя судьи, запятнавшего правосудие», — потребовал адвокат.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.

Сегодня в Верховном суде начался пересмотр срока лишения свободы Садыра Жапарова в связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуальных кодексов КР. Адвокаты намерены добиться закрытия дела ввиду отсутствия состава преступления.
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