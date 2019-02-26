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Общество
Сюжет: ЧП в армии (180)

Суд оправдал заместителя командира войсковой части, где солдата ударило током

Джалал-Абадский областной суд оправдал заместителя командира войсковой части № 30295 Нурдана Турсаналиева, где в августе 2018 года военнослужащего Руслана Сапарбаева ударило током. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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В августе солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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