Суд оправдал заместителя командира войсковой части, где солдата ударило током

Джалал-Абадский областной суд оправдал заместителя командира войсковой части № 30295 Нурдана Турсаналиева, где в августе 2018 года военнослужащего Руслана Сапарбаева ударило током. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, второй фигурант — начальник хозяйственной части в звании прапорщика — получил год условно.

Гражданский иск о взыскании с подсудимых по 500 тысяч сомов судебная инстанция оставила без рассмотрения. Адвокаты намерены обжаловать вердикт.

В августе солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.