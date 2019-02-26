Иск к «Апрелю». Суд отклонил ходатайства ответчиков и истцов

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

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В ходе судебного заседания адвокаты ответчиков заявили ходатайство о проведении лингвистической экспертизы. Юристы объяснили, что экспертиза необходима для того, чтобы понять обоснованность претензий. Истцы выступили против.

В итоге суд отказал ответчикам, пояснив, что суть и содержание высказываний Алмазбека Атамбаева ясны и без экспертного заключения.

В свою очередь истцы тоже внесли ходатайство. Они потребовали провести психиатрическую экспертизу бывшего президента. Суд им также ответил отказом. Ожидается, что 28 февраля суд вынесет решение.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.