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Общество

Суд признал деятельность Хашима Зайналиева незаконной

Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконной деятельности Хашима Зайналиева, запрете на занятие частной медицинской практикой и применении на практике нелицензированных препаратов. Об этом сообщили в отделе информации и связи с общественностью Генпрокуратуры Кыргызстана.

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В надзорном органе отметили, что после вступления в силу решения суда незаконная деятельность Хашима Зайналиева будет прекращена.

Напомним, что в ноябре в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии в тяжелом состоянии поступила девочка. Выяснилось, что родители вместо традиционного лечения в больнице водили ее к знахарю, вследствие чего произошли осложнения.

Жалобы на знахаря Хашима Зайналиева поступают с 2016 года. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов. Милиция прекратила возбужденное в отношении него дело, так как не было заявления потерпевшей стороны.
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