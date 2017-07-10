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Общество

Милиция закрыла уголовное дело в отношении знахаря Зайналиева

Уголовное дело, возбужденное в отношении знахаря Хашима Зайналиева за незаконное врачевание, прекращено. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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По данным ведомства, дело прекращено, так как нет состава преступления и нет заявления потерпевшей стороны. Родственники умершей от рака женщины не осуждают лекаря и говорят, что претензий к нему не имеют.

Добавим, что клиника в «Кок-Джаре»,  где занимался своей деятельностью знахарь, закрыта. В ГУВД рассказали, что сам Зайналиев собирался уехать в ОАЭ.

Напомним, осенью 2016 года СМИ обсуждали врачебную практику лекаря Хашима Зайналиева, который принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов, как сообщали информационные ресурсы. Однако, как подчеркнули в ГУВД, эта информация не нашла своего подтверждения.
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