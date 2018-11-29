Лжеврач опять лечит. В Центр онкологии поступила девочка в тяжелом состоянии

Знахарь Хашим Зайналиев, известный как Хашим Кок-Джарский, опять взялся за врачевание. На днях в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии поступила девочка. Она находится в тяжелом состоянии.

Называющий себя целителем вводил ребенку с онкологическим заболеванием неизвестные препараты, приготовленные по собственному рецепту. Об этом написали пользователи Facebook.

Врач-онколог Эмиль Макимбетов сообщил, что родители девочки сами отвезли ее к шаману. Они отказались от стационара, не захотели, чтобы ребенок проходил курс химиотерапии. Сейчас девочка в очень тяжелом состоянии. Увеличены печень и селезенка. Растут раковые клетки. Медики подозревают, что начал действовать яд, который вводил лжеврач. Что это за вещества, медики определить не могут. Родители девочки обращаться в милицию не собираются.

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Впервые публикации в СМИ о противозаконной деятельности знахаря Хашима Зайналиева появились в ноябре 2016 года. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов.

Однако милиция закрыла возбужденное в отношении него дело. В ГУВД Бишкека тогда проинформировали, что дело прекращено, так как нет состава преступления и заявления потерпевшей стороны.