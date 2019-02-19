Союз архитекторов Кыргызстана остается на старом месте. Выгонять не будут

Союз архитекторов Кыргызстана не будут выгонять из здания, расположенного в Бишкеке по улице Манаса, 40. Информацию 24.kg подтвердил глава организации Алымбек Абдраимов.
По его словам, директор департамента государственных зданий Ашым Эстебесов ранее заявил, что помещения должны перейти на баланс управления делами президента и правительства.
«Но бумага, которую нам продемонстрировали, была подписана другим человеком. Поэтому руководство управления делами даже не в курсе, какая история разворачивается вокруг объекта, который им никогда не принадлежал. Пусть теперь в управделами и разбираются. Главное, что нам удалось здание отстоять», — сказал Алымбек Абдраимов.
Ашым Эстебесов ранее пояснял, почему Союзу архитекторов следует переехать в здание Агропрома.
«Указом президента создана Академия имени Чингиза Айтматова и Манаса. Ее разместят в здании по адресу: Раззакова, 8. Госслужбу по миграции, которая сейчас находится там, переводим в здание по адресу: Московская, 194. Оно уже освобождено от арендаторов, а Фонд поддержки предпринимателей переводим на Манаса, 40, в помещение, которое сейчас занимает Союз архитекторов», — объяснил он.
Напомним, Союз архитекторов занимает здание на Манаса, 40 с 1985 года.