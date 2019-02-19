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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (71)

Союз архитекторов Кыргызстана остается на старом месте. Выгонять не будут

Союз архитекторов Кыргызстана не будут выгонять из здания, расположенного в Бишкеке по улице Манаса, 40. Информацию 24.kg подтвердил глава организации Алымбек Абдраимов.

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По его словам, директор департамента государственных зданий Ашым Эстебесов ранее заявил, что помещения должны перейти на баланс управления делами президента и правительства.

«Но бумага, которую нам продемонстрировали, была подписана другим человеком. Поэтому руководство управления делами даже не в курсе, какая история разворачивается вокруг объекта, который им никогда не принадлежал. Пусть теперь в управделами и разбираются. Главное, что нам удалось здание отстоять», — сказал Алымбек Абдраимов.

Ашым Эстебесов ранее пояснял, почему Союзу архитекторов следует переехать в здание Агропрома. 

«Указом президента создана Академия имени Чингиза Айтматова и Манаса. Ее разместят в здании по адресу: Раззакова, 8. Госслужбу по миграции, которая сейчас находится там, переводим в здание по адресу: Московская, 194. Оно уже освобождено от арендаторов, а Фонд поддержки предпринимателей переводим на Манаса, 40, в помещение, которое сейчас занимает Союз архитекторов», — объяснил он.

Напомним, Союз архитекторов занимает здание на Манаса, 40 с 1985 года. 
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