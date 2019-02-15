Союз архитекторов Кыргызстана занимает здание незаконно, заявляют чиновники

Союз архитекторов Кыргызстана занимает помещение незаконно. Об этом 24.kg сообщил директор департамента государственных зданий управления делами президента и правительства Ашым Эстебесов.

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По его словам, в 2004 году вышел указ президента о передаче на баланс департамента всех административных зданий, в том числе и помещение, занимаемое Союзом архитекторов.

«На данный момент Союз архитекторов занимает помещение незаконно. У них было распоряжение о предоставлении помещения, но оно уже давно утратило силу. Мы несколько раз предупреждали их, отправляли уведомления, предоставляли все документы. Вчера приходили с представителями правительства. Они не могут предоставить подтверждающие документы, на основании которых занимают помещения. Мы вынуждены пойти на крайние меры: опечатать кабинеты, закрыть двери. У нас в стране должен быть порядок, надо уважать законы», — сказал он.

Ашым Эстебесов добавил, что Союзу архитекторов предложили переехать в другое помещение — в здание Агропрома.

«Указом президента создана Академия имени Чингиза Айтматова и Манаса. Ее разместят в здание по адресу Раззакова, 8. Госслужбу по миграции, которая сейчас находится там, переводим в здание по адресу Московская, 194. Оно уже освобождено от арендаторов, а фонд поддержки предпринимателей переводим на Манаса, 40, в помещение, которое сейчас занимает Союз архитекторов», — объяснил он.

Напомним, в Союзе архитекторов сообщили, что у них отбирают здание, которое организация занимает с 1985 года.