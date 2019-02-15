12:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Союз архитекторов Кыргызстана занимает здание незаконно, заявляют чиновники

Союз архитекторов Кыргызстана занимает помещение незаконно. Об этом 24.kg сообщил директор департамента государственных зданий управления делами президента и правительства Ашым Эстебесов.

Читайте по теме
Без объяснения причин. У Союза архитекторов Кыргызстана отбирают здание
По его словам, в 2004 году вышел указ президента о передаче на баланс департамента всех административных зданий, в том числе и помещение, занимаемое Союзом архитекторов.

«На данный момент Союз архитекторов занимает помещение незаконно. У них было распоряжение о предоставлении помещения, но оно уже давно утратило силу. Мы несколько раз предупреждали их, отправляли уведомления, предоставляли все документы. Вчера приходили с представителями правительства. Они не могут предоставить подтверждающие документы, на основании которых занимают помещения. Мы вынуждены пойти на крайние меры: опечатать кабинеты, закрыть двери. У нас в стране должен быть порядок, надо уважать законы», — сказал он.

Ашым Эстебесов добавил, что Союзу архитекторов предложили переехать в другое помещение — в здание Агропрома.

«Указом президента создана Академия имени Чингиза Айтматова и Манаса. Ее разместят в здание по адресу Раззакова, 8. Госслужбу по миграции, которая сейчас находится там, переводим в здание по адресу Московская, 194. Оно уже освобождено от арендаторов, а фонд поддержки предпринимателей переводим на Манаса, 40, в помещение, которое сейчас занимает Союз архитекторов», — объяснил он.

Напомним, в Союзе архитекторов сообщили, что у них отбирают здание, которое организация занимает с 1985 года. 
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Без объяснения причин. У Союза архитекторов Кыргызстана отбирают здание
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;, день второй. На&nbsp;что жалуются водители «Безопасный город», день второй. На что жалуются водители
Бизнес
О! продолжает наращивать мощность своей 4G&nbsp;LTE-сети в&nbsp;Джалал-Абадской области О! продолжает наращивать мощность своей 4G LTE-сети в Джалал-Абадской области
Beeline: У&nbsp;любви нет даты Beeline: У любви нет даты
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!