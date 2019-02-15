Союз архитекторов Кыргызстана занимает здание незаконно, заявляют чиновники

Союз архитекторов Кыргызстана занимает помещение незаконно. Об этом 24.kg сообщил директор департамента государственных зданий управления делами президента и правительства Ашым Эстебесов.
«На данный момент Союз архитекторов занимает помещение незаконно. У них было распоряжение о предоставлении помещения, но оно уже давно утратило силу. Мы несколько раз предупреждали их, отправляли уведомления, предоставляли все документы. Вчера приходили с представителями правительства. Они не могут предоставить подтверждающие документы, на основании которых занимают помещения. Мы вынуждены пойти на крайние меры: опечатать кабинеты, закрыть двери. У нас в стране должен быть порядок, надо уважать законы», — сказал он.
Ашым Эстебесов добавил, что Союзу архитекторов предложили переехать в другое помещение — в здание Агропрома.
«Указом президента создана Академия имени Чингиза Айтматова и Манаса. Ее разместят в здание по адресу Раззакова, 8. Госслужбу по миграции, которая сейчас находится там, переводим в здание по адресу Московская, 194. Оно уже освобождено от арендаторов, а фонд поддержки предпринимателей переводим на Манаса, 40, в помещение, которое сейчас занимает Союз архитекторов», — объяснил он.
Напомним, в Союзе архитекторов сообщили, что у них отбирают здание, которое организация занимает с 1985 года.