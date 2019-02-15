Кто стоит за фармакологической мафией и когда у нас будут доступные лекарства?

Кыргызстанцы регулярно жалуются на высокую накрутку цен на лекарства. Изменить ситуацию намерены депутаты парламента, инициировавшие поправки в закон о госзакупках.

Обещают много плюсов

Суть документа — в разрешении Минздраву закупать лекарства и медицинские изделия через международные организации.

У нас цены на медикаменты накручивают в 20-100 раз. Внесение изменений позволит избежать коммерческих накруток и сократить операционные расходы. Депутат ЖК Альфия Самигуллина

По словам ее коллеги Дастана Бекешева, законопроект позволит экономить бюджетные средства и, следовательно, увеличить охват пациентов. Второй плюс — покупка лекарств через организации, которые имеют хорошую репутацию. А значит, препараты будут качественными.

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«Международные организации ООН закупают непосредственно у заводов, у них нет посредников. Такая организация, как ЮНИСЕФ, не закладывает себе прибыль, она не имеет права заниматься коммерцией. Конечно, мы можем оставить все как есть, но любая частная компания не будет работать в минус, а рассчитывает на прибыль. Наши компании, участвующие в тендерах (по продаже лекарств государству), не имеют прямых выходов на заводы. У них есть еще один посредник, который тоже работает не бесплатно», — пояснил он.

Кроме того, перечислил очевидные плюсы Дастан Бекешев, коммерческие компании будут экономить на перевозке лекарств.

«Я не уверен, что они соблюдают температурный режим, а ЮНИСЕФ или ЮНФПА просто обязаны это делать, иначе могут получить серьезный удар по репутации. Даже если какая-то проблема случится, организации, известные на весь мир, не сбегут. А учредитель какого-нибудь ОсОО — запросто. Также будет прозрачным ценообразование. На сайте ЮНИСЕФ мы сможем видеть цены на медикаменты и медоборудование. Частные же компании никогда не дадут такую раскладку», — говорит парламентарий.

Взгляд с опаской

Депутат ЖК Аида Исмаилова настаивает: нельзя пропускать данный законопроект.

«Во-первых, это вопрос национальной безопасности. Международные организации не будут нести никакой ответственности за поставки лекарств. Они могут поставить в Кыргызстан лекарства с любым сроком годности, нарушить сроки поставок, что фактически происходит сейчас на Украине. Миллиарды выводятся из страны, в больницах или нет лекарств, или они просрочены, или становятся непригодными через месяц», — заявила она 24.kg.

Закупки через международные организации нельзя назвать полностью прозрачными, как это предполагается (так как у них особое положение и соглашение с правительством, которое позволяет им не показывать свои финансы). Аида Исмаилова

По ее словам, структуры ООН не показывают свою финансовую отчетность, пользуясь своим особым статусом. Соответственно, Счетная палата КР их проверить не сможет.

«Каким образом организации будут обеспечивать прозрачность процесса закупок и бухгалтерии? Как Минздрав будет делать аудит по проведенным закупкам?» — задалась нардеп вопросами.

Она подчеркнула, что организации ООН не осуществляют закупку препаратов для онкологических больных, пациентов после трансплантации органов и других. Поэтому она не видит смысла выбора в их пользу.

Поддержка за поездку?

Аида Исмаилова отметила, что в обмен на поддержку этого законопроекта его инициаторы предлагали некоторым депутатам поездку в Копенгаген.

Очень омерзительно думать, что кого-то можно купить за какую-то командировку. Я лишь хотел, чтобы Исмаилова съездила, расширила свой кругозор и посмотрела чужой опыт. Дастан Бекешев

«Как тот же ЮНИСЕФ в Дании закупает лекарства, где их хранит, каким образом отправляет в различные страны. Все свои вопросы Исмаилова могла бы там задать. В Копенгаген поехали и другие представители КР — от департамента госзакупок, Минздрава, аппарата президента и некоммерческой организации. Исмаилова могла поехать и остаться при своем мнении», — прокомментировал один из авторов документа Дастан Бекешев.

Подумать о пациентах

Глава ассоциации «Партнерская сеть», член общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев уверен: законопроект просто необходим нашей стране.

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«У нас есть заболевания (онкологические, ВИЧ, туберкулез, состояния после трансплантации), по которым ряда препаратов вообще нет на рынке, они не зарегистрированы. Потому что фармкомпаниям это неинтересно. А если препараты и есть, то в 3-4 раза дороже, чем на мировом рынке. Присутствующие на рынке держат монополию и удерживают цены», — сказал он 24.kg.

Законопроект, по его словам, позволит изменить ситуацию. При этом не исключаются остальные пути закупок, местные компании никто не отрезает от рынка. Речь идет только о конкретном перечне заболеваний, дорогостоящих лекарствах.

«Сейчас такая практика началась на Украине, в Молдове, Казахстане, давно налажена в Туркменистане. В РК, к примеру, патентованные препараты, которые в аптеках стоили $10 тысяч, государство сумело купить через ПРООН курс за $100, то есть в 100 раз дешевле! Они сэкономили 26 миллиардов тенге (около 5 миллиардов сомов) на закупках лекарств только по двум заболеваниям (гепатит и ВИЧ)», — привел он пример.

В КР на иммуносупрессоры для 200 человек выделено 64 миллиона сомов. Этих денег хватит на 6-7 месяцев. Через международные закупки на эти же деньги можно было бы купить иммуносупрессоры на весь год. Айбар Султангазиев

«Если брать противотуберкулезные препараты второго ряда, то их в республику вообще не завозят. И если Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией прекратит закупку, то у государства просто физически не будет возможности закупить такие лекарства. Тогда придется на коленях обращаться за помощью к международным организациям. А если противотуберкулезных препаратов вообще не будет? Если не легализуем закупку вакцин для детей через ЮНИСЕФ, то страна рискует остаться без них. И что тогда будет? Кто будет закупать их на местном рынке? Как обеспечат высокое качество вакцины?» — опасается он.

Те, кто против этого законопроекта, — как раз и есть лоббисты, которые хотят сохранить свои позиции и высокие цены. Айбар Султангазиев

Он предполагает, что представители фармкомпаний, которые завозят дорогостоящие препараты, могут неверно проконсультировать депутатов.

На заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению несколько депутатов уже выступили против законопроекта.

Лекарственная мафия

На нее жаловался экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. О ней говорят в парламенте и простые потребители. Но конкретных имен и названий компаний никто не озвучивает.

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Возможно, пролить свет мог бы нынешний глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев. До назначения на эту должность он возглавлял Ассоциацию фармацевтов. Как-то на заседании в парламенте чиновник признался, что тоже владеет несколькими аптеками. Однако ответить на вопросы 24.kg он отказывается уже не один месяц. Недосуг? Или нечего сказать?

«Мы провели исследования за 2016-2018 годы и сделали очень интересные открытия. С начала 2017-го две компании вдруг резко нарастили обороты в госзакупках, одна по лекарственным средствам, вторая — по изделиям медназначения. В 2016-м было продано продукции на 50 миллионов сомов, а в 2017-м нашим государственным учреждениям они продали препаратов уже на сумму более 1 миллиарда сомов. У многих фирм рынок забрали», — рассказал 24.kg Айбар Султангазиев.

В связи с этим возникают вопросы: как эти препараты поступили в страну? Законным ли путем пересекли границы? И какой объем налогов выплатили компании за такой оборот? Айбар Султангазиев

Ответы на эти вопросы и название компаний член общественного совета при Минздраве обещает озвучить в ближайшее время.