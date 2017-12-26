Мамашова: Нарушений в Минздраве достаточно для снятия с должности министра

Работа по проверке деятельности Министерства здравоохранения продолжается. Все материалы, которые есть, передадут в прокуратуру. Об этом ИА «24.kg» сообщила член рабочей группы, депутат парламента Айсулуу Мамашова.

По ее словам, народные избранники через месяц вновь рассмотрят этот вопрос. «И собранного материала, наверное, будет уже в два раза больше. В справке не высосанные из пальца сведения, а то, что нам представила Счетная палата и другие надзорные органы», — сказала нардеп.

Отметим, что вчера на заседании комитета депутаты обменялись любезностями и не заслушали промежуточные итоги проверки. При этом решения в справке, по словам депутата Садыка Шер-Нияза, не было.

«Мы можем только предложить решение, а принимать его уже будет на основе поданных нами документов Генпрокуратура», — заметила Айсулуу Мамашова.

На вопрос, не предлагают ли депутаты снять Талантбека Батыралиева с должности министра здравоохранения, нардеп ответила: «Там столько нарушений, что этого было бы достаточно для того, чтобы снять с должности».

Сам министр накануне не согласился ни с одним из приведенных пунктов.

Сегодня пресс-центр Минздрава распространил заявление Талантбека Батыралиева.

Мы ставим заслон фармацевтической мафии. Я эту работу начал и доведу ее до конца. Меня не запугать. Талантбек Батыралиев

«Нас очень радует, что мы исправили ситуацию по гемодиализу, и уже нет длинной очереди из числа нуждающихся в нем пациентов, а также наладили контроль за гемодиализными препаратами. Потому что огромные деньги уходили компаниям, которые на этом зарабатывали. Развивая государственно-частное партнерство, мы снизили стоимость гемодиализных услуг и сняли напряженность с очередностью. Конкретность между центрами, которые предоставляют данные услуги, будет только нарастать. Конечно, такой подход не понравится тем, кто построил на этом бизнес и зарабатывал большие деньги на препаратах и услугах. При этом те же самые компании лоббировали торможение процесса по развитию возможности пересадки почек в Кыргызстане», — отметил министр.

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«В настоящее время в республике существует еще одна группа лоббистов, которая занимается реализацией биологически активных добавок и по-прежнему зарабатывает на этом огромные деньги. Многие из них были заинтересованы закупать данные препараты на бюджетные средства. И здесь их интересы столкнулись с новыми направлениями деятельности Минздрава и конкретно моими как министра. Появились попытки поставить заслон существующей фармацевтической мафии. Налицо ее заинтересованность контролировать и поступающие в Кыргызстан деньги Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом, а также бюджетные средства на различные лекарства», — говорится в заявлении Батыралиева.

Вот почему существует огромная тяга занять кресло министра, директора Департамента лекарственного обеспечения и других руководителей системы здравоохранения. Моя цель – остановить эту цепную реакцию. Я эту работу начал, доведу ее до конца и тогда спокойно уйду. Меня никто не запугает. Талантбек Батыралиев

Согласно справке рабочей депутатской группы, за 2015–2017 годы по центральному аппарату Минздрава уволено 49 человек. «Состав обновился почти на 60 процентов. В это же время в управленческие отделы приняты неквалифицированные специалисты. Конкурсы на замещение вакантных государственных административных должностей проводятся с нарушениями закона. Помимо основных штатных работников, в центральном аппарате Минздрава работают 35 местных консультантов с зарплатой в размере от 35 тысяч до 102 тысяч сомов в рамках проектов. Практикуется совмещение некоторыми консультантами нескольких контрактов одновременно», — говорится в документе.

Рабочая группа отмечает в справке и финансовые нарушения: «Согласно аудиту Счетной палаты, министру Батыралиеву необоснованно была выплачена надбавка за выслугу лет в размере 166,5 тысячи сомов. Эту сумму он добровольно восстановил в кассе Минздрава».

Выявлены финансовые нарушения и в ходе госзакупок услуг гемодиализа, реанимобилей и другие нарушения.