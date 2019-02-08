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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (151)

Что для Бишкека важнее: построить дороги или сохранить деревья? Опрос

Фото 24.kg. Вырубка деревьев во время реконструкции улицы Тыныстанова

Чиновники утверждают, что в рамках второй фазы проекта реабилитации улиц Бишкека очередного сноса деревьев не избежать. Заявлено о вырубке около 4 тысяч деревьев. Но пока проекты улиц окончательно не утвердили, и есть вероятность, что под топор пойдет меньше зеленых насаждений.

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Муниципальные службы заняли диаметрально-противоположные точки зрения. В управлении капитального строительства отмечают, что работы по реконструкции подразумевают расширение полотна и строительство арыков. Это влечет снос зеленых насаждений. Однако на это надо пойти, если хотим, чтобы дороги в столице соответствовали современным требованиям.

Хотя обещают учесть вопросы озеленения, провести изучение каждой улицы, чтобы знать, сколько надо снести, а потом посадить.

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В Бишкекзеленхозе тоже настроены решительно, заметив, что не согласны с решением о сносе зеленых насаждений. И тоже сказали, что решение надо принимать с привлечением местных жителей, чтобы избежать недовольства. В предприятии отметили, что Бишкекзеленхоз обвиняют в ухудшении экологической ситуации в городе из-за вырубки деревьев.

24.kg решило узнать мнение горожан по этому вопросу. 

Что столице важнее: расширять дороги и рубить деревья или сохранить зеленые насаждения?

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