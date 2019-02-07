Ремонт дорог. В Бишкекзеленхозе не согласны с вырубкой деревьев

«Мы категорически не согласны с решением о сносе зеленых насаждений ради расширения дорог», — сообщила 24.kg директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева.

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Напомним, на плановом совещании в мэрии заявили , что в рамках второй фазы реконструкции дорог в Бишкеке могут вырубить около 4 тысяч деревьев.

«Проекты реконструкции до конца не доработаны. Непонятно, откуда такое количество взялось. В УКС посчитали и поросль, и кустарники, и пеньки. Необходимо по каждой улице создать комиссию, в состав которой обязательно включить местных жителей, квартальных, домкомов, МТУ, общественность. Без согласования с ними снос зеленых насаждений проводить нельзя», — отметила она.

Эльнура Жолдошева добавила, что один из главных аргументов сторонников сноса — деревья старые и больные.

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«Да, такие есть. Но не все же. Мы опоздали, надо было 20 лет назад делать поэтапную замену зеленых насаждений. Но это не означает, что надо сразу все рубить», — подчеркнула она.

Директор предприятия заявила, что вырубка приводит к негативной реакции общества.

«Все отмечают, что в городе ухудшилась экологическая ситуация. И кого в этом винят? Разве дорожников? Нет, Бишкекзеленхоз. Хватит нам общественного порицания. Пока по каждой улице не будет согласия жителей, деревья сносить не будем», — пообещала она.

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Она напомнила, что во время реконструкции улицы Баялинова удалось найти компромисс и сохранить часть зеленых насаждений, сузив на 2 метра дорогу.

«Но и в этом случае мы оказались крайними. Но, по моему мнению, очень важно сохранить зеленые участки», — сказала она.

Напомним, в рамках реализации первой фазы проекта реконструкции дорог только в 2018 году под снос попало около 2,5 тысячи деревьев. Горожане неоднократно выходили на акции протеста и митинги против вырубки зеленых насаждений.