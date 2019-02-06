Прокуратура просит признать деятельность лжелекаря Хашима Зайналиева незаконной

Прокуратура Октябрьского района Бишкека внесла исковое заявление в суд о признании деятельности лжелекаря Хашима Зайналиева незаконной. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Хашиму Зайналиеву не выдавали лицензию Минздрава, следовательно, ведомство лишено права мониторинга за его деятельностью в части профилактики, диагностики и лечения.

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«В соответствии с Законом «Об охране здоровья граждан» медицинская и фармацевтическая деятельность осуществляется физическими и юридическими лицами только при наличии лицензии, выданной уполномоченным госорганом. С учетом наличия уголовных дел, возбужденных в отношении Хашима Зайналиева, в Октябрьский районный суд внесен иск о признании его деятельности незаконной», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в ноябре в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии в тяжелом состоянии поступила девочка. Выяснилось, что родители вместо традиционного лечения в больнице водили ее к знахарю, вследствие чего произошли осложнения.

Жалобы на знахаря Хашима Зайналиева поступают с 2016 года. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов. Милиция прекратила возбужденное в отношении него дело, так как не было заявления потерпевшей стороны.