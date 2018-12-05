Минтруда Кыргызстана предлагает отдыхать с 1 по 7 января 2019 года

В дни празднования Нового года и майских праздников кыргызстанцам предлагаются дополнительные выходные с 1 по 7 января и с 9 по 12 мая в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцразвития.

По ее данным, министерство пересмотрело действующее постановление правительства «О переносе выходных дней» относительно новогодних праздничных дней.

Согласно ему, 30 и 31 декабря 2018 года, 1 и 2 января 2019-го являются праздничными нерабочими днями. Новым проектом постановления «О переносе выходных дней в 2019 году» Минсоцразвития предлагает отдохнуть 1-7 января и 9-12 мая 2019 года:

выходной день 25 февраля (поскольку 23 февраля попадает на выходной день) переносится на рабочий день 2 января;

выходной день 8 апреля (поскольку 7 апреля попадает на выходной день) переносится на рабочий день 3 января;

выходной день 2 сентября (поскольку 31 августа попадает на выходной день) переносится на рабочий день 4 января;

выходной день 6 мая (поскольку 5 мая попадает на выходной день) переносится на рабочий день 10 мая.

Проект постановления размещен на официальном сайте правительства на общественное обсуждение. Будет ли одобрено предложение, пока неизвестно.