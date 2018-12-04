21:10
USD 69.84
EUR 79.41
RUB 1.05
Общество

Скандал в цирке. Стало известно, когда Курмангазы Исанаев покинет пост директора

Курмангазы Исанаев уйдет с поста директора Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева 18 января. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Читайте по теме
Чтобы не уволили. Директор цирка Курмангазы Исанаев лег в больницу

По его словам, время дается Курмангазы Исанаеву, чтобы он привел в порядок дела, собрал вещи и сдал цирк новому руководству. Сейчас глава цирка находится на больничном. Азамат Жаманкулов добавил, что кандидатуры на вакантное место у Минкульта пока нет. «Но мы сделаем все, чтобы это кресло занял достойный человек, полный творческих планов и идей», — подчеркнул министр.

Ранее артисты цирка написали петицию главе Минкультуры Азамату Жаманкулову с просьбой уволить Курмангазы Исанаева. Говорят о нарушениях и депутаты Жогорку Кенеша. Так, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Касымалиева заявила, что в цирке процветает коррупция. Ее слова подтвердили в Генеральной прокуратуре и Счетной палате: выявлены многочисленные нарушения.

Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил.
Ссылка:
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
С 2016 года цирк потратил на бензин 832 тысячи сомов. А машины на балансе нет
Проверю лично! Министр культуры о скандале в цирке
Скандал в цирке. Артисты требуют уволить директора и предложили свою кандидатуру
Счетная палата и Генпрокуратура нашли нарушения в цирке
В цирке коррупция и ужасная обстановка. В парламенте заявляют о нарушениях
Кафе в цирке не будет. Администрация о детской студии для малоимущих
Детям здесь не рады. Почему пытаются закрыть студию для малоимущих при цирке
Студию для детей из малоимущих семей закрыли. Пояснения директора цирка
Артисты цирка требуют уволить директора и упрекают его в финансовых растратах
Директор школы № 56: Родители не возражали против похода в цирк
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Неделя-24. Наступление на&nbsp;Алмазбека Атамбаева и&nbsp;откровения экс-пиарщика СДПК Неделя-24. Наступление на Алмазбека Атамбаева и откровения экс-пиарщика СДПК
Бизнес
Президент &laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на&nbsp;350 тысяч сомов Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения
Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?