Скандал в цирке. Стало известно, когда Курмангазы Исанаев покинет пост директора

Курмангазы Исанаев уйдет с поста директора Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева 18 января. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

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По его словам, время дается Курмангазы Исанаеву, чтобы он привел в порядок дела, собрал вещи и сдал цирк новому руководству. Сейчас глава цирка находится на больничном. Азамат Жаманкулов добавил, что кандидатуры на вакантное место у Минкульта пока нет. «Но мы сделаем все, чтобы это кресло занял достойный человек, полный творческих планов и идей», — подчеркнул министр.

Ранее артисты цирка написали петицию главе Минкультуры Азамату Жаманкулову с просьбой уволить Курмангазы Исанаева. Говорят о нарушениях и депутаты Жогорку Кенеша. Так, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Касымалиева заявила, что в цирке процветает коррупция. Ее слова подтвердили в Генеральной прокуратуре и Счетной палате: выявлены многочисленные нарушения.

Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил.