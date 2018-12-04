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Общество

Чтобы не уволили. Директор цирка Курмангазы Исанаев лег в больницу

Директор Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева Курмангазы Исанаев лег в больницу. Об этом он сообщил 24.kg

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По словам директора, у него резко поднялось давление, поэтому понадобилось лечение. В свою очередь министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов рассказал 24.kg, что готовится приказ об увольнении Курмангазы Исанаева за многочисленные нарушения. Но сейчас отправить директора цирка в отставку нельзя, поскольку он оформил больничный. 

Заместитель директора цирка Дарья Кусеинова ранее написала заявление на отпуск без содержания и сейчас также не присутствует на работе. Однако Курмангазы Исанаев заявил, что отзывает ее.

Ранее артисты цирка написали петицию главе Минкультуры Азамату Жаманкулову с просьбой уволить Курмангазы Исанаева. Говорят о нарушениях и депутаты Жогорку Кенеша. Так, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Касымалиева заявила, что в цирке процветает коррупция. Ее слова подтвердили в Генеральной прокуратуре и Счетной палате: выявлены многочисленные нарушения.

Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил.
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