Подготовка к ОСАГО. В Кыргызстане определились с суммами страховки

Госфиннадзор вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении минимальных размеров страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств».

Стоимость страхового полиса для владельцев авто будет зависеть от факторов риска, таких как тип транспортного средства, возраст и стаж вождения, а также наличия страховых случаев по его вине в предыдущий период.

Базовый полис составит 1 тысячу 680 сомов.

Размеры страховых сумм предлагается установить с учетом опыта государств — членов ЕАЭС, в которых ОСАГО действует на протяжении многих лет. При этом в расчетах учтены показатели уровня жизни населения в Кыргызстане (средний размер заработной платы).

За причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекшего смерть потерпевшего выплата составит 300 тысяч сомов, инвалидность I группы — 200 тысяч сомов, II группы — 150 тысяч сомов, III группы — в размере 100 тысяч сомов.

При получении увечья, травм без установления инвалидности выплачиваются фактические расходы на амбулаторное или стационарное лечение, но не более 100 тысяч сомов. За причинение вреда имуществу потерпевших — в размере причиненного вреда, но не более 150 тысяч сомов каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов всем потерпевшим.

Напомним, с 7 февраля 2019 года в Кыргызстане планируют ввести ОСАГО.