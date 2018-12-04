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Общество

Абоненты жалуются: «Северэлектро» выставило счета за ноябрь, посчитав 34 дня

Кыргызстанцы жалуются, что «Северэлектро» выставило счета за ноябрь, посчитав 34 дня. В социальной сети Facebook Максат Жумабеков сообщил, что каждый абонент в среднем заплатит в ноябре за свет лишних 470 сомов.

По его словам, ОАО «Северэлектро» в ноябре выставило счет за 34 дня.

«Якобы увеличивая льготы населению, они перенесли по одному дню с неиспользованных летних месяцев, когда потребление было минимальным, и якобы население льготные киловатты может использовать в зимний период», — пояснил Максат Жумабеков.

Он считает, что в этом кроются махинации распредкомпании и правительства.

«В целях социальной защиты уязвимых слоев населения правительство ввело гарантированный объем льготного потребления электроэнергии по социально ориентированному тарифу в размере 700 киловатт-часов в месяц. Но «Северэлектро», ссылаясь на удобство расчета из-за разного количества дней в месяце и ограниченного количества контролеров, разбило гарантированную льготу на дни и установило своей инструкцией расчет, что населению положено 23,1 льготных киловатта в день, списывая льготу вне зависимости от того, использовали вы ее или нет», — отметил Максат Жумабеков.

Он добавил, что в ноябре «Северэлектро» пошло еще дальше, якобы предоставив льготные четыре дня с летних месяцев.

«Льготные 23 киловатта в день — это 17,71 сома. А если учесть, что в ноябре максимальное потребление электроэнергии и она возрастает в 3 раза? Они увеличили количество дней с максимальной нагрузкой, чтобы увеличить поступления с населения, захватив самые пиковые дни октября и ноября. Небольшой расчет за четыре дня, сэкономленных для населения: 23.01*0,77+(2*23.1)*2.16=117.5*4=470 сомов», — резюмировал Максат Жумабеков.
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