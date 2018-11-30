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Общество
Сюжет: ЧП в армии (142)

Командиры войсковой части, где солдата ударило током, получили условные сроки

Выездная коллегия суда города Майлуу-Суу огласила приговор по делу о ЧП в войсковой части 30259, в результате которого солдат Руслан Сапарбаев получил удар током и потерял обе руки.

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Как сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова, командир части и его заместитель получили по три года условно каждый. Гражданский иск пострадавшей стороны о взыскании с Генерального штаба миллиона сомов суд оставил без рассмотрения. Адвокаты намерены подать его повторно, если подсудимые не обжалуют решение первой инстанции. 

Иск также подали в отношении командиров части № 30295. С них требуют взыскать по 500 тысяч сомов.

В августе солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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