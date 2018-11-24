Солдат, которому ампутировали обе руки, требует от Генштаба миллион сомов

Солдат Руслан Сапарбаев, которому в результате удара током ампутировали обе руки, требует от Генштаба миллион сомов. Адвокаты, представляющие его интересы, подали гражданский иск в суд о возмещении морального вреда.

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Как рассказали 24.kg юристы, иск также подан в отношении командиров части № 30295. С них истцы требуют взыскать по 500 тысяч сомов.

В августе солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.