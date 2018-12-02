Афиша на неделю: 3-7 декабря

24 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

1-9 декабря. Новогодняя праздничная ярмарка («Наследие предков»)

Главная цель ярмарки — поддержка национально-прикладного искусства Кыргызстана. Посетителям представят изделия лучших мастеров страны: шырдаки, национальные ворсовые изделия, кураки, изделия из кожи, традиционную кыргызскую одежду и тому подобное.

БЦ «Вефа».

3 декабря. Комедия «Хочу мужа» (Россия)

Какую сумму денег вы были бы готовы отдать, чтобы «победить» соперницу и навсегда остаться с любимым? Юная любовница — героиня спектакля — решила выкупить чужого супруга за $200 тысяч. Автор: Михаил Задорнов. В ролях: Елена Сафонова, Валентин Смирнитский, Мария Климова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

3 декабря. Case Battle vol.13

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

4 декабря. Кинопоказ «Пустой дом» (2012)

«Пустой дом» — это социальная драма, которая затрагивает одну из самых актуальных и болезненных для всего мира проблем — проблему эмиграции, взаимопроникновения и взаимоотталкивания разных культур, национальной идентификации. Возрастное ограничение: 17+.

ololohausErkindik, 19.30.

4 декабря. Семинар-беседа «Быть осознанной»

В программе семинар, кофе-брейк, а также часовая индивидуальная консультация с международным семейным психотерапевтом Мадиной Демирбаш. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 19.00.

4 декабря. Вечер памяти

В программе фотовыставка из архива киностудии «Кыргызфильм», театрализованное представление, показ видеофильма, посвященного творчеству Муратбека Рыскулова, Сабиры Кумушалиевой и Искендера Рыскулова, воспоминания коллег о жизни знаменитых киноактеров эпохи «кыргызского чуда». По завершении торжественной части будет показан кинофильм «Бакайдын жайыты» режиссера Толомуша Океева.

Дом кино имени Ч.Айтматова, 16.00.

4 декабря. Викторина по сериалу «Игра престолов»

Игроков ждут вопросы по легендарному сериалу. Викторина будет интересна не только любителям «Игры престолов».

Pub Daddy, 19.00.

5 декабря. Моноспектакль «Почему не остаются следы»

Героиня спектакля погружает зрителя в атмосферу диалога со своей душой. Возникающие в фантазиях художницы символы и персонажи разных времен помогают ей приблизиться к истине в поисках ответа на сакральный вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

6 декабря. Спектакль «Ыр. Песнь Чингизу»

Это перформанс по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Приходите заранее или без опозданий, режиссер очень строг и пунктуален.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

6 декабря. Кинопремьеры

«Идеальная западня» (триллер). Романтический уик-энд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане — вот что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но, едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.

«Щелкунчик и четыре королевства» (фэнтези). Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным королем.

«Хроники хищных городов» (фантастика). Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу.

6, 7 декабря. Юбилейный концерт «Этот маленький, большой театр»

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева создан в 1993 году народным артистом Кыргызской Республики Арсеном Умуралиевым и театральным критиком Айгуль Умуралиевой как альтернатива академическим формам государственных театров.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

7 декабря. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях.

Coffee People, 19.00.

7 декабря. Благотворительный зимний бал Rotary Club

В программе вкусный ужин, розыгрыш подарков, аукцион, шоу-программа с выступлением солистки Пермского академического театра оперы и балета имени П.Чайковского Ларисы Келль, а также показ коллекции от студии дизайна Замиры Молдошевой.

Hyatt Regency, 18.30.

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7 декабря. Премьера балета «Баядерка»

Литературным источником балета являются драма «Шакунтала» и баллада Гете «Бог и баядерка». В основе сюжета романтичная восточная легенда о несчастной любви баядерки и храброго воина. Театр осуществил новую редакцию всеми любимого спектакля.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

7 декабря. Церемония вручения премии «Выбор HoReCa»

Ежегодная награда в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса вручается лучшим средствам размещения, предприятиям общественного питания и лучшим компаниям-поставщикам в сфере HoReCa Кыргызстана.

Ресторан «Фрунзе», 18.00.