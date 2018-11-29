Маленький пациент детской онкологии попросил у Деда Мороза лекарство для других

Маленький пациент из детской онкологии попросил у Деда Мороза подарить лекарство «6 меркаптопурин», чтобы раздать его другим детям. Об этом рассказала в Facebook директор «Первого детского хосписа» Ольга Труханова.

«Недавно фонд «Помогать легко» запустил акцию по сбору подарков для пациентов детского отделения онкологии к Новому году. Мы попросили родителей узнать, какой подарок хотят получить дети. Мама пятилетнего мальчика рассказала, что сын ничего не хочет для себя, а просит передать подарок — лекарство «6 меркаптопурин» — деткам из отделения. Его принимает большая часть пациентов», — отметила Ольга Труханова.

По ее словам, одна упаковка препарата стоит около 1,5 тысячи сомов.

Какие подарки еще заказали маленькие пациенты, можно посмотреть здесь или связаться по телефону 0559647457. Прием подарков продлится до 15 декабря.