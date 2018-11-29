Реформа поликлиник Бишкека. Как из гинеколога делают педиатра

Оптимизация поликлиник Бишкека вызвала недовольство врачей столичных центров семейной медицины. Они неоднократно митинговали и у Минздрава, и у Жогорку Кенеша. Много вопросов к реформе и у депутатов парламента.

Что предлагает Минздрав

Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав четыре районных ЦСМ Бишкека. Они станут административными центрами, управляющими филиалами.

Ожидается, что оптимизация сэкономит до 10-12 миллионов сомов в год и упорядочит закупки.

Сэкономленные деньги ведомство планирует тратить на приобретение современного оборудования.

Администрации поликлиник получили приказ от Минздрава о реорганизации 13 августа. Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев тогда встретился с руководителями ЦСМ и рассказал об изменениях.

«Цель — удовлетворение потребностей граждан, все другие прихоти должны отойти на второй план. Например, в Оше проживает более 500 тысяч человек, и на первичном уровне работают 9 филиалов под руководством одного ЦСМ. В Бишкеке на миллионное население 19 ЦСМ, и много жалоб на большие очереди и невнимательность персонала», — заявил министр.

Кузница специалистов широкого профиля

В ведомстве продолжают уверять, что речь только об оптимизации административного персонала, и реформы на врачах и пациентах не отразятся. Больные так и будут получать медицинскую помощь в своих ЦСМ.

Но вот какого качества? Ведь одновременно ведомство решило внедрить смешанный прием в столичных поликлиниках. Когда один специалист — семейный врач — наблюдает и детей, и взрослых, и беременных.

При этом стать такими универсалами предлагают не только студентам, но и врачам с большим стажем — терапевтам, педиатрам, гинекологам.

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Министерство прикрывается заботой о врачах — доплачивать за работу на первичном уровне будут только семейным врачам. Причем ее размер зависит от коэффициента трудового участия — разработаны восемь индикаторов, за выполнение которых предусмотрены баллы.

Один балл дает 160 сомов. Если врач получит 100 баллов, доплата составит 16 тысяч сомов. Но такая схема работает только в отношении сертифицированных семейных врачей.

Сами медики утверждают, что выполнить все индикаторы нереально. Как и овладеть новой специальностью за восемь месяцев. Такой срок отвело на обучение министерство.

За восемь месяцев из нас хотят сделать семейных врачей, но это невозможно. врач столичного ЦСМ

«Я — гинеколог, работаю 30 лет. Я боюсь вести прием детей или пожилых. Вдруг что-то не так назначу? За такой срок невозможно овладеть специальностью. Да и вы ребенка к гинекологу на осмотр не поведете», — заявила врач на митинге.

В Министерстве здравоохранения пикеты медиков назвали организованным сопротивлением со стороны руководителей подразделений первичной медицинской помощи.

Чуть позже глава ведомства поспешил успокоить врачей. «Наша задача — обеспечить 12-часовой качественный доступ горожан к медицинской помощи. Кто не желает, пусть живет и работает по-старому как терапевт, педиатр и гинеколог. Сократят 174 ставки, 54 физических лица (заместителей руководителей, бухгалтеров, закупщиков, статистов)», — заявил Космосбек Чолпонбаев.

Оплата ориентирована на результат. Некоторым врачам первичной медико-санитарной помощи уже начислили до 40 тысяч сомов. Космосбек Чолпонбаев

Депутатов смущает спешка в реформах

Реформы Минздрава обсудили и депутаты Жогорку Кенеша. На заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению они предложили повременить с оптимизацией.

Об оптимизации мы узнали после возвращения с летних каникул. Так, с бухты—барахты, реформа не проводится. Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова

«Как законодателя меня интересует легитимность проводимой реформы. А ведь оптимизация и есть реформа системы первичного звена, которая у нас складывалась годами. В такой спешке мы можем ее просто сломать», — заявила 24.kg депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

Она отметила, что депутаты рекомендовали Министерству здравоохранения разработать концепцию и программу развития системы первичной медико-санитарной помощи. А также план мероприятий по ее реализации и межведомственную рабочую группу со всеми заинтересованными сторонами.

«22 ноября мы получили приказ о создании межведомственной комиссии. К рабочей группе, которая ранее занималась разработкой оптимизации, просто добавили меня и профсоюзы... Из наших рекомендаций больше половины не учли. Да и о проведении межведомственной комиссии меня не известили, узнала случайно», — сообщила Аида Исмаилова.

На комиссии мы должны решить, нужна нам оптимизация или нет. А решить можно как? Только когда на руках будут все экспертизы. Аида Исмаилова

По словам депутата, в Минздраве утверждают, что руководствуются постановлением правительства № 227 «Об оптимизации штатной численности госорганов исполнительной власти».

«Но в этом случае они должны провести анализ по штатной численности и составить экономическое обоснование совместно с Минфином. Но таких документов Минздрав не представил. Более того, в Минфине ответили на мой запрос, что Минздрав не предоставил сведения — расчеты об экономии бюджетных средств в рамках оптимизации штатной численности», — рассказала депутат.

Нам показали красивую презентацию, цифры и планы хорошие, но нужно делать все по закону, нужно все посчитать.

«Минздрав ссылается на проведенную реформу в Оше. Но мне пишут, что очереди в ЦСМ стали лишь длиннее. Пациенты тратят несколько часов, чтобы попасть на прием к врачу. Процветает только центральный ЦСМ, а остальные в плачевном состоянии. После заседания комиссии у меня стало еще больше вопросов», — добавила она.

Сложилось впечатление, что оптимизацию проводят, чтобы продвинуть своих людей и потом ими управлять. За каждым главой объединенных ЦСМ стоят определенные люди. Аида Исмаилова

На заседании комиссии, по словам Аиды Исмаиловой, один депутат Бишкекского горкенеша предложил реализовать пилотный проект в одном районе.

«Это тоже вариант, апробировать год-два. Но я как законодатель требую привести все в соответствие с законом и сделать легитимно. А до этого еще далеко», — отметила она.

Негативно отозвалась депутат и о введении в поликлиниках смешанного приема.

«Я бы тоже не хотела идти к переученному впопыхах за несколько месяцев врачу. Да они и побоятся нас принимать, давать заключение. Я не знаю, кому это в голову пришло. Это непродуманное решение. Очень странно, что его сейчас любыми способами министерство хочет реализовать. При этом они не прислушиваются к мнению врачей, называя их «деструктивными элементами», — сказала Аида Исмаилова.

Остается только гадать, не получится ли, что оптимизация, проводимая с целью улучшения качества оказания медицинской помощи, в конечном итоге разрушит систему окончательно.