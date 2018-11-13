В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник

В Бишкеке на митинг к зданию Министерства здравоохранения вышли врачи. Они протестуют против оптимизации Центров семейной медицины, которую проводит ведомство.

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Врачи недовольны, что терапевтов, педиатров, гинекологов хотят переучивать на семейных врачей.

«Утром я на приеме, потом должна ехать на учебу в Институт повышения квалификации, где ежедневно проходят трехчасовые занятия. За восемь месяцев из нас хотят сделать семейных врачей, но это невозможно», — заявила врач-гинеколог ЦСМ № 2 Айсалкын Жунушалиева.

Врач признается, что просто будет вынуждена уйти в частный центр. «Я боюсь вести прием детей или пожилых. Вдруг я что-то не так назначу, за такой срок невозможно овладеть специальностью. Да и вы же ребенка к гинекологу на осмотр не поведете», — отметила она.

Собравшиеся врачи также заявили, что не почувствовали обещанного Минздравом повышения заработной платы.

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«Ввели балльную систему, но чтобы нормально получать, я должна набрать 100 баллов. Это нереально. Необходимо выявить определенное число туберкулезных больных, обследовать определенное число пациентов. Но мы же люди, не роботы», — возмущаются врачи.

Они отметили, что им убрали оплату за «участковость». «Но мы должны обслуживать больных пациентов на дому. У нас в новостройках часто ни названий улиц, ни номеров домов. Час уйдет, пока найдешь. Да и на дорогу деньги уходят», — сказала одна из врачей, присутствующая на митинге.