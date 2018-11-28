В Минздраве утверждают, что оптимизация поликлиник на врачах не скажется

«Реформы в системе здравоохранения направлены в первую очередь на пациента», — заявили в пресс-центре Министерства здравоохранения Кыргызстана, комментируя требования врачей, вышедших на митинг против оптимизации поликлиник.

По его данным, с митингующими встретились глава ведомства Космосбек Чолпонбаев и депутаты Бишкекского городского кенеша.

Читайте по теме Против оптимизации. Врачи снова вышли на митинг в Бишкеке

«Наша задача — обеспечить 12-часовой качественный доступ горожан к медицинской помощи. Кто не желает, пусть живет и работает по-старому как терапевт, педиатр и гинеколог. Сократят 174 ставки, 54 физических лица (заместителей руководителей, бухгалтеров, закупщиков, статистов). Оплата ориентирована на результат. Всем, кто пройдет переобучение и получит сертификат семейного врача, она будет производиться из четырех источников. Некоторым врачам первичной медико-санитарной помощи уже начислили до 40 тысяч сомов», — заявил Космосбек Чолпонбаев.

Представители Бишкекского территориального управления ФОМСа отметили, что приказ Минздрава о переходе на принципы семейной медицины издали еще в 2013 году, но Бишкек остался в стороне.

Читайте по теме Ненужный эксперимент. В Бишкеке врачи вновь митингуют против реформ Минздрава

Депутаты БГК сообщили, что необходимо апробировать оптимизацию сначала в одном пилотном районе и она должна показать улучшение качества предоставляемых медицинских услуг.

Вчера, 27 ноября, врачи вновь вышли на митинг против оптимизации поликлиник и введения смешанного приема пациентов.

Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав в Бишкеке четыре районных ЦСМ. Они станут административными центрами, управляющими филиалами. В ведомстве подчеркивают, что оптимизация касается административно-управленческого персонала. Протест врачей против проведения реформы сравнили с организованным сопротивлением со стороны руководителей подразделений первично-медицинской помощи.