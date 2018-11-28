В Минздраве утверждают, что оптимизация поликлиник на врачах не скажется

«Реформы в системе здравоохранения направлены в первую очередь на пациента», — заявили в пресс-центре Министерства здравоохранения Кыргызстана, комментируя требования врачей, вышедших на митинг против оптимизации поликлиник.
По его данным, с митингующими встретились глава ведомства Космосбек Чолпонбаев и депутаты Бишкекского городского кенеша.
Представители Бишкекского территориального управления ФОМСа отметили, что приказ Минздрава о переходе на принципы семейной медицины издали еще в 2013 году, но Бишкек остался в стороне.
Вчера, 27 ноября, врачи вновь вышли на митинг против оптимизации поликлиник и введения смешанного приема пациентов.
Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав в Бишкеке четыре районных ЦСМ. Они станут административными центрами, управляющими филиалами. В ведомстве подчеркивают, что оптимизация касается административно-управленческого персонала. Протест врачей против проведения реформы сравнили с организованным сопротивлением со стороны руководителей подразделений первично-медицинской помощи.