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Общество

Инфекционная больница в Бишкеке переполнена и не справляется с потоком больных

Республиканская инфекционная больница переполнена. Ежедневно в приемном отделении ведут дежурство пять врачей днем, ночью — четыре. Об этом 24.kg сообщили в больнице.

«24-25 ноября в приемное отделение обратились 676 больных, госпитализированы 220 человек, из них с ОРВИ 98, в основном дети младшего возраста», — отметили в РКИБ.

По словам главного врача больницы Гульжигита Аалиева, в связи с увеличением числа больных, врачи работают в напряженном режиме. «На сегодня стационар переполнен, в нем находятся 507 больных, в отделениях от 40 до 54 больных, из них с ОРВИ — 190 человек, в основном — дети», — отметил он.

«Для разгрузки приемного отделения просим население при появлении первых признаков ОРВИ обращаться к своим семейным врачам, а в стационар только по направлению врача ЦСМ», — сказал Гульжигит Аалиев.

Напомним, ранее читатели пожаловались, что в инфекционной больнице больных принимают всего два врача, из-за чего в отделении образовываются большие очереди.
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