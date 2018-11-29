Идентификация домашнего скота. Бирки повесили, а контроля нет

«На скот только ушные бирки повесили в рамках идентификации скота, а работы по контролю за его перемещением нет никакой», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, программу по идентификации скота реализуют последние 5-6 лет. Уже говорят о ее завершении. Но при этом нет точных данных о перемещении скота и его забое.

«Если сотрудники Госветинспекции не могут выполнить задание, им не надо работать. Мы вложили туда средства, обучили специалистов, купили компьютеры, но работы нет. Баранов и овец должны были начать идентифицировать, не пойму, почему не начали. Если как крупному рогатому скоту им на уши бирку повесят, этого не надо, учет же должен быть», — возмутился депутат.