«Акнет» никто не захватывал. В ГСБЭП разъяснили ситуацию с компанией

В ГСБЭП прокомментировали 24.kg ситуацию с обысками в компании «Акнет».

По данным ведомства, в рамках расследуемого уголовного дела в отношении руководителей и ответственных лиц ОсОО «Акнет» проводятся санкционированные судом обыски в служебных помещениях компании. Сотрудники Финпола ищут документы, подтверждающе злоупотребление полномочиями руководителями компании вопреки интересам учредителей и государства, сокрытия достоверных сведений по поступлениям от абонентов компании и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ГСБЭП подчеркивают, что информация, появившаяся в СМИ о рейдерском захвате компании не соответствует действительности.

Отметим, сегодня пользователи «Акнет» увидели на экранах телевизоров сообщение о захвате провайдера.