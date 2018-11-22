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Общество

В Бишкеке начали устанавливать новогоднюю елку

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начали устанавливать новогоднюю елку. 

В столичной мэрии отметили, что идет монтаж металлического каркаса.

«Елка будет высотой 25 метров и диаметром 12 метров. Каркас используют старый. Сейчас проводят ревизию новогодних игрушек», — сообщила общественный советник по информационной политике мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

По ее словам, муниципалитет решил минимизировать расходы на новогоднее украшение города за счет ресурсов «Тазалыка» и «Бишкексвета». «Но праздничное настроение создадим», — добавила она.

Советник рассказала, что разработать концепцию оформления главной новогодней елки страны в этом году поручили Бишкекглавархитектуре.
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