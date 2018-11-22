В БГК считают, что пора увеличивать тариф на проезд в общественном транспорте

«Надо решать вопрос со стоимостью перевозки пассажиров», — заявил на сессии Бишкекского горкенеша депутат от фракции «Мекеним Кыргызстан» Павел Десятников.

«Повышение тарифа — не вопрос депутатов городского кенеша. По закону о местном самоуправлении мы можем влиять только на стоимость воды, канализации и мусора», — прокомментировал он 24.kg.

«При стоимости солярки 46 сомов и существующем тарифе на проезд завтра мы все останемся на остановках. Частники просто уйдут. Сегодня надо думать. По логике хотя бы раз в три года надо тариф повышать, это нормально. Сегодня мы не можем закрывать на это глаза», — отметил он.

Ранее вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте поднимали представители фирм-перевозчиков. В столичном Управлении городского транспорта предлагали рассмотреть возможность субсидирования маршруток за счет городской казны.