Транспортный коллапс. В Бишкеке хотят субсидировать маршрутки за счет бюджета

С ухудшением погодных условий на дорогах Бишкека неизменно возникает транспортный коллапс. Люди часами ждут общественный транспорт и не могут добраться до точки назначения. Чтобы как-то изменить ситуацию, депутат парламента Дастан Бекешев предложил устанавливать одностороннее движение по основным улицам в часы пик.

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Возможны ли такие изменения, 24.kg рассказал начальник столичного управления городского транспорта Хасанбек Алимбеков.

— Дело не только в общественном транспорте. В основном у нас весь транспортный коллапс из-за частных машин. Большой поток выдвигается вечером в спальные районы, из-за этого и происходят заторы.

Если мы выделим полосу для общественного транспорта, возможно, будут созданы комфортные условия для проезда и кто-то откажется от своих машин. Но это дело времени, не так, что сегодня предложили, завтра сделали. Хасанбек Алимбеков

Плюс у нас есть подводные течения. Проспект Мира (ныне Манаса. — Прим. 24.kg), к примеру, является трассой стратегического значения, где ездят кортежи. Кроме того, нужно смотреть юридическую сторону, если мы ограничим в движении тех, кто ездит на личном авто. Конституция запрещает такие ограничения. Не все так просто. Все необходимо делать комплексно, чтобы была общая транспортная политика, в том числе и по частным перевозчикам.

У нас перенасыщенность транспортных средств в городе. В советское время расчеты делали на 300 тысяч транспортных средств, а сегодня нагрузка на полотно превышена в 3-4 раза. Хасанбек Алимбеков

— Горожане слышат об этом уже много лет. Что можно сделать для улучшения ситуации уже в ближайшее время?

— Единственное, что мы можем, это использовать резервы. Планируется восстановить 20-30 автобусов, которые стоят с мелкими поломками. Сегодня пытаются изыскать средства на ремонт. За счет новых троллейбусов плановое количество выходов увеличилось примерно до 150. Там есть еще резерв. В морозы могут выпустить 6-7 троллейбусов дополнительно.

Что касается маршрутных такси, то с 2012 года тарифная политика не менялась, а цены на все растут. И солярка подорожала, и услуги. Поэтому многие водители пытаются искать лучшую работу.

— То есть на частников вы повлиять никак не можете?

— Мы должны их только заинтересовать. Либо рассмотреть вопрос о каких-то субсидиях. Допустим, утверждаем муниципальный тариф на социально важные маршруты и предусматриваем какие-то дотации для того, чтобы частник был заинтересован. Мы даем техническое задание, график. Они его соблюдают, но возят по социальному тарифу, потому что у нас сегодня ни зарплата не поднялась, ни пенсии.

Если бы были субсидии, то и спросить с частника за исполнение муниципального заказа мы тоже могли. Сегодня если частнику выгодно, он будет работать, а иначе просто уйдет.

С начала июня до сегодняшнего дня с рынка ушли примерно 800 машин.

Обычно так и было — сокращение на время отпусков и летних каникул у школьников, когда падает пассажиропоток. С августа водители возвращались, и все восстанавливалось. В этом году такого не произошло. Видимо, не выгодно стало работать.

— Горожане жалуются на ужасные условия в маршрутках. Машины старые, переоборудованные, водители курят, хамят, не берут пенсионеров и детей. А теперь им еще и субсидии давать?!

— Вчера я хотел съездить к родственникам. Был без машины, начал вызывать такси и в течение 40 минут не мог этого сделать. Потому что все были заняты.

Это к чему? Когда мы говорим про повышение на 2-3 сома, никому не хочется, а когда вообще не на чем уехать, люди начинают платить за такси по 100-200 сомов. Поэтому, чтобы решить проблему наперед, людям нужно разъяснять ситуацию.

Вот нефтетрейдеры почему-то никого не спрашивают, а просто постепенно повышают цены на бензин и дизтопливо. В течение года они подняли цены почти на 7 сомов, и никто не возмущается.

— Повысить тарифы на общественный транспорт сейчас нельзя?

— Ну... тут и людей можно понять. Все подорожало, на электричество сейчас хотят поднять тарифы. Поймут ли нас горожане? Но вечно так продолжаться не может. Нужно готовиться к этому. Я не знаю, будет ли это повышение тарифов или субсидии, но какую-то тарифную политику мы должны рассмотреть.

— Возвращаясь к субсидиям для маршруток, это планируется делать через конкурс?

Если честно, я больше склонен развивать муниципальный транспорт, а не частный. Мы не должны быть заложниками частных перевозчиков. Хасанбек Алимбеков

— Я написал предложение на сессию депутатов горкенеша. В центре города я бы увеличил количество троллейбусных линий. Во-первых, это экологически чистый транспорт, а во-вторых, более вместительный, и в-третьих, с линии никуда не съедет. Окраины мы не сможем охватить. А 48 новостроек уже как бы есть, и мы не можем не брать их в расчет. Но инфраструктура там не позволяет запустить автобусы большой вместимости. Поэтому мы все равно будем вынуждены сотрудничать с частным транспортом. Но в какой форме — я пока не знаю.

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Я был в Германии, школьные автобусы там бесплатные. Водители ездят точно по расписанию, а государство платит за муниципальный заказ. Но если они нарушают интервал движения, то на них накладывают штрафные санкции. Чтобы нам такое сделать, нужно как-то пополнить бюджет.

— Сколько субсидий ежегодно выделяют муниципальному транспорту?

— Последний раз 320 миллионов сомов. Средства направляются на компенсацию за перевозку пяти категорий льготников — пенсионеров по возрасту, инвалидов с детства, почтальонов, инвалидов I и II групп и детей до семи лет. В рамках электронного билетирования предусмотрены именные карточки льготникам. Все будет отражаться в системе, и субсидировать начнут по факту.

— Часть сборов за перевозку троллейбусники и автобусники кладут себе в карман как «доплату» к невысокой зарплате. Не сократится ли число водителей с внедрением электронного билетирования?

— Насколько я знаю, сегодня они получают около 15 тысяч сомов, а будет, пускай, 25. Вопрос повышения зарплаты будет обязательно рассматриваться.

— Пять лет назад депутаты разработали положение о конкурсе на маршруты. Парк микроавтобусов должны были обновить полностью, но конкурс до сих пор не проведен.

— Положение доработали, внесли изменения по критериям оценки, баллам, чтобы более прозрачно было. Сейчас проводим анализ регулятивного воздействия (АРВ) и буквально на следующей неделе передадим его в Минэконом. И в следующем году, думаю, начнем проводить отбор.

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Но насколько это поменяет ситуацию, я не знаю. Если с внешнего рынка кто-то зайдет... А может получиться простое перераспределение маршрутов. Если тарифная политика изменится, думаю, что инвестор появится, соответственно, и новый подвижной состав будет.

— Какие изменения предусмотрели в положении?

— За новые автобусы и микроавтобусы предусмотрен самый высокий балл. Вместимость и год выпуска также очень важны. Но с той экономикой, которая сегодня есть, вряд ли частник придет вкладываться. Мы же прекрасно понимаем: частника в первую очередь интересуют доходы. Ни один не займется невыгодным предложением, поэтому мы должны ориентироваться на муниципальный транспорт. Его расширять и развивать. А будущее, на мой взгляд, за электромобилями. Но это очень дорого.

— Когда закупят обещанные автобусы?

— Буквально на следующей неделе должны объявить конкурс на закупку автобусов — от 50 до 70 единиц, в зависимости от техзадания. Если мы попросим с кондиционерами, соответственно, их будет меньше. В местном бюджете на эти цели предусмотрено 382 миллиона сомов.