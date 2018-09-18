Будет порядок в бусах? Мэр о черной наличке, а маршруточники о повышении тарифа

Перевозчики просят пересмотреть тарифы на проезд в маршрутных такси. Об этом на встрече мэра Бишкека Азиза Суракматова с компаниями-перевозчиками заявил руководитель столичного автотранспортного предприятия «Лига» Бешболуш Матисаков.

По его словам, сегодня сложилась плачевная ситуация в сфере перевозок.

«Вы обещали до осени решить вопрос с тарифами. Может, мы вопрос ребром ставим, но сегодня идет отток водителей, потому что нет заработка, многие уезжают работать в Россию», — отметил он.

Бешболуш Матисаков отмечает, что в прошлом году закрылось три маршрута, на 90 процентах городских маршрутов наблюдается нехватка машин.

«В настоящее время надо решить вопрос с тарифом. Вы знаете, что дизельное топливо дорогое. Некоторые перевозчики уже думают уйти, потому что заработка нет. Мы без вложений со стороны мэрии, правительства, посредством внутренних инвесторов справляемся четверть века с перевозками горожан», — отметил он.

Азиз Суракматов предложил подумать, как можно решить вопрос, и просить льготы на растаможку транспорта.

Мэр Бишкека добавил, что с другой стороны, в системе пассажирских перевозок «крутится большой черный нал».

«Сколько водитель дает за штрафы, аренду, маршрут, сколько ему остается – мы знаем. Мы хотим сделать трансчиповую систему, чтобы вы тоже могли контролировать, какой идет пассажирооборот», — отметил он.

«Вы просите повысить тарифы, но горожане нас не поймут, очень много жалоб на вашу работу. Давайте порядок наведем, чтобы жалоб не было», — подытожил Азиз Суракматов.