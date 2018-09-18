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Общество

Будет порядок в бусах? Мэр о черной наличке, а маршруточники о повышении тарифа

Перевозчики просят пересмотреть тарифы на проезд в маршрутных такси. Об этом на встрече мэра Бишкека Азиза Суракматова с компаниями-перевозчиками заявил руководитель столичного автотранспортного предприятия «Лига» Бешболуш Матисаков.

По его словам, сегодня сложилась плачевная ситуация в сфере перевозок.

«Вы обещали до осени решить вопрос с тарифами. Может, мы вопрос ребром ставим, но сегодня идет отток водителей, потому что нет заработка, многие уезжают работать в Россию»,  отметил он.

Бешболуш Матисаков отмечает, что в прошлом году закрылось три маршрута, на 90 процентах городских маршрутов наблюдается нехватка машин.

«В настоящее время надо решить вопрос с тарифом. Вы знаете, что дизельное топливо дорогое. Некоторые перевозчики уже думают уйти, потому что заработка нет. Мы без вложений со стороны мэрии, правительства, посредством внутренних инвесторов справляемся четверть века с перевозками горожан»,  отметил он.

Азиз Суракматов предложил подумать, как можно решить вопрос, и просить льготы на растаможку транспорта.

Мэр Бишкека добавил, что с другой стороны, в системе пассажирских перевозок «крутится большой черный нал».

«Сколько водитель дает за штрафы, аренду, маршрут, сколько ему остается – мы знаем. Мы хотим сделать трансчиповую систему, чтобы вы тоже могли контролировать, какой идет пассажирооборот»,  отметил он.

«Вы просите повысить тарифы, но горожане нас не поймут, очень много жалоб на вашу работу. Давайте порядок наведем, чтобы жалоб не было»,  подытожил Азиз Суракматов.
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